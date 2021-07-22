Без підступу: харків'яни скинулися на допомогу афроукраїнцю, що розвозить їжу на велосипеді дочки (фото, відео)

У Харкові жителі міста організували допомогу афроукраїнцю, який сам виховує доньку. Днями в Телеграм каналах міста поширилася інформація про те, що у кур'єра Glovo Бубакара вкрали велосипед і він змушений працювати на транспорті дочки.

Колеги чоловіка зібрали гроші та купили йому новий велосипед. Допомогти батьку-одинаку захотіли ще чимало харків'ян. Вони створили групу допомоги Бубакару. Зібрати вдалося більше ніж 25 тисяч гривень.

У середу чоловіка застали зненацька несподіваними подарунками. Благодійники придбали новий смартфон, щоб Бубакар міг працювати. Його попередній телефон вже морально застарів і працював з перебоями.

Також семирічній доньці афроукраїнця подарували солодощі та іграшки. Їхня маленька сім'я знаходиться в складних життєвих обставинах, тому активісти подарували Бубакару сертифікати на одяг для нього і дочки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко зробив благородний вчинок.