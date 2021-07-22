Після низки смертельних перестрілок ОБСЄ констатувала загострення на Донбасі

Ситуація з безпекою на сході України, де чи не щодня відбуваються фатальні обстріли позицій ВСУ, погіршилася.

Таку заяву зробила спецпредставник глави ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, посол Хайді Грау, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами дипломата, ситуація з безпекою в останні місяці все гіршає.

"Зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Золоте перетворюється в гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь", - говорить Хайді Грау, закликаючи всі сторони конфлікту проявити політичну волю і прийти до практичних рішень.

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні також говорить, що робоча група з лютого 2021 року так і не змогла зібратися на засідання через невирішені процедурні моменти, а також не змогла домогтися відкриття нових пунктів пропуску на Луганщині.

Втім, сторони конфлікту, продовжує пані Грау, обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб і просунулися в дискусії про створення експертної групи, яка буде займатися ситуацією в затоплених шахтах уздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, 20 липня на Донбасі стався масштабний обстріл українських позицій з боку агресора, є поранений.