Завербували в 2014 році: з'явилося відео затримання полковника СБУ, який працював на ФСБ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ, яка орудувала на території Херсонщини.

Про це Служба безпеки рапортує в своєму Телеграм-каналі.

Так, слідчі вже з'ясували, що агентурну мережу створив їх колишній колега - екс-співробітник СБУ, полковник, який звільнився в 2014 році, поїхав в РФ і був завербований ФСБ. Курирував мережу на Херсонщині з Москви кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні.

В СБУ кажуть, що інформаторами російських спецслужб були жителі Херсонської області: співробітник СБУ - також полковник, прокурор, поліцейський, чиновник ГСЧС і екс-співробітник ХОДА.

Перш за все, росіян цікавила діяльність і кадри СБУ, вся інформація про місцевих копів і військових.

За злив інформації куратор мережі отримував "винагороду" від ФСБ, яку розподіляв між членами мережі.

Зараз у підозрюваних в державній зраді проходять обшуки, триває розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що двох полковників Служби безпеки України затримали за підозрою в державній зраді.