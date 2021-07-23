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Під Києвом дачника вкусив один з найнебезпечніших в світі павуків

Під Києвом дачника вкусив один з найнебезпечніших в світі павуків
Оновлено 11:45 Сьогодні Телеграф

У четвер, 22 липня, в Київській області 39-річного жителя Броварів вкусив отруйний павук.

Про це з посиланням на медиків Броварської лікарні повідомляє місцеве видання "Трибуна - Бровари".

Відомо, що НП сталася на дачі поблизу села Рожни. Потерпілий розповів, що вийшов на город, щоб зірвати листя базиліка, але коли простягнув руку, відчув пронизливий біль. Кінцівка миттєво опухла.

На щастя, чоловік побачив павука, зловив його і привіз до лікарні в банці. Щоб уникнути анафілактичного шоку медики зробили пацієнтові крапельницю, після якої стан дачника покращився.

Кривдником виявився павук "Жовтий мішок", який входить в ТОП-10 найнебезпечніших павуків у світі. Втім, біологи кажуть, що небезпека цього членистоногого перебільшена, хоча не виключають гостру алергічну реакцію після його укусу, яка може стати смертельною.

Для "Жовтого мішка" характерний дуже болючий укус, який може спровокувати головний біль, жар і нудоту. За розміром павук невеликий - близько сантиметра, окрас жовтий, а голова червона.

До слова, раніше на його укуси масово скаржилися в Запорізькій області.

Якщо ж вас ужалило схожий членистоногий, потрібно терміново звернутися в лікарню.

Нагадаємо, укуси деяких отруйних видів павуків представляють надзвичайну небезпеку для людини, а про те, що потрібно зробити після НП і чого робити ні в якому разі не можна, читайте в нашому матеріалі.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 34

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Бровари, Київщина, Павук, Укус павука.
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