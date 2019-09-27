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Первая помощь при укусе паука: что ни в коем случае нельзя делать

Первая помощь при укусе паука: что ни в коем случае нельзя делать
22:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Укусы некоторых ядовитых видов пауков представляют чрезвычайную опасность для человека.

К наиболее ядовитым относят черную вдову (каракут), тарантула или бурого паука-отшельника. Обычно пауки не представляют опасности для человека из-за толстой кожи, для детей эти насекомые являются более опасными.

Симптомы укуса: мышечный спазм, боль и жжение места укуса, головная боль, тошнота, рвота, повышенное давление, повышенное слюнотечение и потоотделение, затрудненное дыхание, беспокойство, припухлости, опухшие лимфатические узлы.

Что нужно делать при укусе паука

Если вас укусил паук, то нужно приложить к пораженному участку холод и дать пострадавшему парацетамол. Если он укусил в руку или ногу, то, чтобы предотвратить распространение яда, нужно ногу или руку в положении лежа опустить вниз. Также стоит снять все украшения с рук.

После чего нужно забинтовать, начиная сверху от ранки. Также нужно обеспечить неподвижность конечности. При невозможности перевязать участок – прижмите участок и езжайте к врачу.

После укуса дайте пострадавшему выпить много воды. Также можно выпить противоаллергическое средство, поскольку от укуса может возникнуть аллергическая реакция. При отсутствии возможности посетить врача в ближайшее время, то можно применить гормональное противоаллергическое средство в инъекциях.

При укусе каракута или черной вдовы боль возникает через час-полтора. Могут возникнуть такие симптомы как головокружение, тремор, нарушается работа мышц, в частности, дыхательных и сердечных, пострадавшему трудно дышать.

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Что нельзя делать при укусе паука:

– накладывать жгут;

– разрезать рану;

– кормить потерпевшего;

– выпивать алкоголь.

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Здоровье, Советы, Первая помощь, Паук, Что делать, Укус паука.
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