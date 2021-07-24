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У Львові хлопця захейтили за захист ЛГБТ і відео поцілунку з іншим хлопцем у військовій формі
У Львові хлопця захейтили за захист ЛГБТ і відео поцілунку з іншим хлопцем у військовій формі
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У Львові хлопця захейтили за захист ЛГБТ і відео поцілунку з іншим хлопцем у військовій формі

У Львові хлопця захейтили за захист ЛГБТ і відео поцілунку з іншим хлопцем у військовій формі
10:33 Сьогодні Телеграф Benson Kua

Львовський блогер Володимир Заішлий повідомив про агресію після його захисту ЛГБТІК підлітків в Інтернеті. Чоловік позиціонує себе як гомосексуал, танцор і візажист. Одною з причин агресії стало відео, де він у військовій формі цілується з іншим хлопцем.

Про конфлікт Заішлий розповів в своєму телеграмі.

Причиною хейта з боку користувачів Інстаграм стали сторіс, де хлопець заявив, що "робити таке (бити підлітків ЛГБТІК - ред.), хайпувати і рекламувати нетерпимість це неприпустимо". Його сторіс перепостив новинний паблік в соцмережі і почалися погрози.

Також хлопцю, в зв'язку з агресією на його адресу, вже запропонували правову допомогу.

Одним з епізодів, які використовують агресори у своїх повідомленнях стало відео поцілунку, яке він опублікував у травні 2021.

 

 
 
 
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Раніше "Телеграф" писав, що ЄСПЛ зобов'язав Росію визнавати одностатеві шлюби.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 31

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Львів, гомосексуал, Новини Львова.
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