Мало кому пощастить з опадами: прогноз погоди на понеділок, 26 липня

У понеділок, 26 липня погода в Україні буде сонячною і теплою, але не спекотною. Опади можна очікувати тільки в західних областях України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Територія України буде перебувати в полі підвищеного тиску, тобто погоду формуватиме антициклон, кажуть синоптики.

У Києві температура вдень буде + 27-29 градусів Цельсія, а вночі опуститься до + 17-19 градусів.

Дощі можуть пройти в Рівненській, Волинській, Львівській, Ужгородській областях.

Попри опади, температура вдень не опуститься нижче +27 градусів Цельсія.

Вночі в Рівненській і Волинській буде трохи прохолодніше, ніж в інших областях України - 14-16 градусів.

Для тих, хто збирається на відпочинок, погода в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях вдень обіцяє бути сонячною і теплою.

Одеса і Запоріжжя ... + 29-21 градус

Миколаїв і Херсон ... + 30-32 градуси

Ночі може бути трохи прохолодніше - 17-18 градусів з позначкою "плюс".

На карті Укргідрометцентру можна побачити загальну "картину", якою буде погода 26 липня.

Раніше "Телеграф" повідомляв погоду на тиждень 26 липня-1 серпня і про те, коли в Україну повернеться спека.