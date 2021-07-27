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Вівторок, 27.07.2021
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Немовлят продавали по $60 тисяч "під ключ": в Україні розкрили злочинну схему (фото)
Немовлят продавали по $60 тисяч "під ключ": в Україні розкрили злочинну схему (фото)
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Немовлят продавали по $60 тисяч "під ключ": в Україні розкрили злочинну схему (фото)

Немовлят продавали по $60 тисяч "під ключ": в Україні розкрили злочинну схему (фото)
Оновлено 10:08 Сьогодні Телеграф

Співробітники СБУ викрили схему, згідно з якою дітей, народжених в Україні, продавали за кордон за кругленьку суму, а деякі немовлята гинули.

Як повідомили в прес-службі відомства, злочинна група складалася з жителів Харківської та Київської областей, зокрема - керівників центру репродуктивної медицини. Свою діяльність підозрювані налагодили, прикриваючись програмою сурогатного материнства.

 

В СБУ кажуть, що зловмисники надавали допомогу з фіктивними шлюбами іноземців з українками. Далі залучені до схеми медики підтверджували уявне безпліддя у дружини, що було підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій. Потім за схемою - пошук сурогатної матері, пологи і розлучення, після якого іноземець вивозив дитину з України.

Дитина "під ключ", продовжують правоохоронці, обходилася близько 60 000 доларів. Однак в рамках проведених експертиз СБУ виявила факт недбалого ставлення медиків до своїх обов'язків, що стало причиною смерті кількох новонароджених.

Зараз у даній справі тривають розслідування, СБУ Київщини і Харківщини проводить обшуки і шукає всіх причетних до торгівлі людьми.

 

Нагадаємо, в Дніпрі в лікарню у важкому стані доставили жінку, яка народила напередодні в домашніх умовах, а ось немовля - зникло. Горожанка, нібито, була сурогатною матір'ю і новонародженого хлопчика одразу ж забрали "замовники".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

СБУ, Київ, Діти, Харків, Торгівля людьми, Сурогатне материнство, Немовлята.
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