Удар блискавки підпалив школу в Рівненській області (фото)

27 липня в Рівненській області вночі сталася надзвичайна подія: через удар блискавки ледь не згоріла школа.

Як розповіли в облуправлінні ГСЧС, в 1:16 їм надійшов дзвінок від мешканців села Перекалля, де горіла будівля місцевої школи. На місце вирушило чотири бригади рятувальників, які після приїзду взялися гасити палаючу покрівлю та паралельно допомагали виносити техніку з робочих кабінетів і класів.

Повністю впоратися зі стихією вдалося лише через чотири години. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих, проте вогонь знищив перекриття площею в 360 квадратів.

Експертам належить з'ясувати причину загоряння. Втім, місцеві жителі кажуть, що бачили, як в дах потрапив розряд блискавки, після чого і сталася пожежа.

Нагадаємо, в Київській області в місті Кагарлик сталася надзвичайна подія: в легкову машину з пасажирами влучила блискавка, через що транспортний засіб влетів в дерево.