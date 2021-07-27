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Вівторок, 27.07.2021
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Удар блискавки підпалив школу в Рівненській області (фото)

Удар блискавки підпалив школу в Рівненській області (фото)
Оновлено 10:43 Сьогодні Телеграф

27 липня в Рівненській області вночі сталася надзвичайна подія: через удар блискавки ледь не згоріла школа.

Як розповіли в облуправлінні ГСЧС, в 1:16 їм надійшов дзвінок від мешканців села Перекалля, де горіла будівля місцевої школи. На місце вирушило чотири бригади рятувальників, які після приїзду взялися гасити палаючу покрівлю та паралельно допомагали виносити техніку з робочих кабінетів і класів.

Повністю впоратися зі стихією вдалося лише через чотири години. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих, проте вогонь знищив перекриття площею в 360 квадратів.

Експертам належить з'ясувати причину загоряння. Втім, місцеві жителі кажуть, що бачили, як в дах потрапив розряд блискавки, після чого і сталася пожежа.

 

Нагадаємо, в Київській області в місті Кагарлик сталася надзвичайна подія: в легкову машину з пасажирами влучила блискавка, через що транспортний засіб влетів в дерево.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Школа, Пожежа, Рівненьська область, Блискавка, НП.
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