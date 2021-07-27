Газонокосильник потрапив під трамвай в Одесі: він дивом залишився живий, але не може вибратися (відео 18+)

Вранці 27 липня в Одесі сталася ДТП за участю трамвая, який збив і підім'яв під себе чоловіка, що косив траву.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, аварія сталася на перетині проспекту Добровольського і вулиці Кишинівської.

Чоловік живий, проте надати йому медичну допомогу не можна через те, що він виявився затиснутий трамваєм.

На місці чергують швидкі і чекають автокран, який підніме міськтранспорт і звільнить потерпілого.

В Одесі призупинили рух трамваїв, які курсують за маршрутами №1 і №7.

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Нагадаємо, в поліцію Харкова надійшло повідомлення від пасажира трамвая про те, що по вулиці Полтавський шлях невідомий нібито скоїв постріл в бік трамвая.