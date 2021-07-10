В Харькове обстреляли трамвай (фото)

В Харькове в субботу днем неизвестный обстрелял трамвай с пассажирами.

Об этом в субботу, 10 июля, сообщает полиция Харьковской области.

Так, в 13:56 в отдел полиции поступило сообщение от пассажира трамвая о том, что по улице Полтавский шлях неизвестный, якобы, совершил выстрел в сторону трамвая.

"Правоохранители установили, что повреждено стекло и двери в первом вагоне общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в Харькове устроили "Варфоломеевскую ночь" для сигаретных киосков