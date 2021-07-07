В Харькове устроили "Варфоломеевскую ночь" для сигаретных киосков (видео)

По Харькову поджигают киоски, которые торгуют сигаретами. Сообщается о случаях возгорания в разных районах города.

Об этом сообщают новостные Телеграм-каналы города.

"На 23 августа сгорел киоск и частично задели авто. Бросили коктейль молотова", - говорится в сообщении.

Зафиксировали сразу несколько загоревшихся за ночь киосков - возле станции метро "23 августа", "Студенческая", "Дворец спорта". Также, по сообщениям очевидцев в пожаре возле метро "Студенческая" пострадал МАФ кофейни.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом мужчина поджег свою жену в пылу ссоры. Также стало известно, что пожары на Кипре - сильнейшие за последние 10 лет. Пожар вспыхнул в субботу в районе деревни Аракапас на юге островного государства.