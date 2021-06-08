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Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)

Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф

Под Киевом мужчина поджег свою жену в пылу ссоры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Тем вечером вместе с женой они выпивали у себя дома. В какой-то момент супруги поссорились. Не выдержав обидных слов в свой адрес, женщина выгнала мужа из его же собственного дома. Возмущенный хозяин начал запугивать жену и угрожать поджогом дома. Женщина не поверила угрозам, а зря.

Поджег под Киевом

61-летний мужчина принес из подсобки пластиковую бутылку с горючим, емкостью почти 1 литр и вылил бензин на жену, и поджег. Женщина в секунду воспламенилась как спичка.

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К счастью, 55-летняя женщина выбежала во двор и самостоятельно потушила огонь. Пострадавшая с термическими ожогами I-III ступеней госпитализировали в городскую больницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кривом Роге 15-летний парень поджег свою 21-летнюю беременную супругу. Женщина вместе с ребенком в утробе скончались в больнице.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

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Киевская область, Фото, Ссоры, Поджоги.
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