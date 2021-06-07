Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником

В Днепре произошел вопиющий случай: 12-летний мальчик случайно поджег себя и через полмесяца умер в больнице от ожогов.

Об этом сообщает "Информатор".

В тот день, 22 мая, мальчик вместе с другом обнаружили пакет с бутылкой. В ней оказалось неизвестное горючее вещество. Они ради интереса решили поджечь жидкость, вылили ее на лавочку на улице и подожгли. В это время бутылка отскочила на пострадавшего. В него полетели брызги, которые воспламенились.

Мальчика доставили в больницу. Через две недели мальчик умер.

В полиции открыли уголовное производство по факту недосмотра за ребенком. Ведется следствие.

Как сообщал Телеграф, во вторник, 1 июня, 21-летняя беременная девушка, которую подпалил ее 17-летний гражданский супруг в Кривом Роге, скончалась в больнице.