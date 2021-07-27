Масштабна пожежа на Хортиці: вогонь гасять навіть жінки (фото)

27 липня в Запоріжжі сталася велика пожежа на острові Хортиця.

Директор національного заповідника Максим Остапенко на своїй сторінці в "Фейсбуці" пише про те, що на Хортиці стався підпал, і стихія поширюється з великою швидкістю через сильний вітер.

На офіційній сторінці заповідника уточнюється, що горить сосновий ліс поблизу станції Січ і балки Генералка. Вогонь вже знищив 10 га лісу.

Крім 10 бригад рятувальників, стихію намагаються зупинити добровольці, серед яких є навіть жінки.

На момент виходу новини вогонь вдається локалізувати, проте в ГСЧС продовжує надходити інформація про нові осередках займання.

Керівництво заповідника, переживаючи за дерева і тварин, просить всіх, хто помітить вогонь у тій чи іншій частині лісу, дзвонити на "112", "101" або за номером (066) 200-87-53.

На сторінці Національного заповідника Хортиця також опубліковано відео з місця НП.

Варто відзначити, що Хортиця є найбільшим островом на Дніпрі, який розташований в межах Запоріжжя. Його довжина становить 12,5 км, а ширина - в середньому 2,5 км. Флора острова дуже різноманітна: тут є дубові і хвойні ліси, а також заплавні луки.

Нагадаємо, в Рівненській області 27 липня горіла школа, в яку влучила блискавка.