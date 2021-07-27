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Удар молнии поджег школу в Ровенской области (фото)
Удар молнии поджег школу в Ровенской области (фото)

Удар молнии поджег школу в Ровенской области (фото)

Удар молнии поджег школу в Ровенской области (фото)
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф

27 июля в Ровенской области ночью произошло ЧП: из-за удара молнии едва не сгорела школа. 

Как рассказали в облуправлении ГСЧС, в 1:16 им поступил звонок от жителей села Перекалье, где горело здание местной школы. На место отправилось четыре бригады спасателей, которые по приезде принялись тушить пылающую кровлю и параллельно помогали выносить технику из рабочих кабинетов и классов. 

Полностью справиться со стихией удалось лишь спустя четыре часа. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако огонь уничтожил перекрытия площадью в 360 квадратов.

Экспертам предстоит выяснить причину возгорания. Впрочем, местные жители говорят, что видели, как в крышу попал разряд молнии, после чего и произошел пожар.

Напомним, в Киевской области в городе Кагарлык произошло ЧП: в легковую машину с пассажирами попала молния, из-за чего транспортное средство влетело в дерево.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 294

Все по теме:

Пожар, Ровенская область, Молния, Школа, Гроза, ГСЧС.
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