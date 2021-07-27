У Запорізькій області загинула жінка, яка підхопила рідкісну інфекцію на дачі: подробиці

У Запорізькій області діагностували правець у 84-річної жінки, яка, по всій видимості, підхопила небезпечне інфекційне захворювання на дачі.

За інформацією центру громадського здоров'я МОЗ, пенсіонерку привезли в лікарню вже в тяжкому стані і зі скаргами на спазми, порушення ковтання і тягнучі болі в ділянці потилиці.

На лівій п'яті у пацієнтки виявили трофічну виразку - таку, як після контакту з іржавим гострим предметом. Аналізи показали, що в організмі жінки правець. По всій видимості, пацієнтка заразилася, поранивши ногу на дачі.

Через порушення дихання жінку підключили до ШВЛ, проте врятувати не вдалося: через два дні в реанімації вона померла.

Відзначимо, що правець - це гостра інфекційна хвороба, що викликається спорами бактерії Clostridium tetani. Вони зустрічаються на поверхні і найчастіше люди хворіють, коли ці бактерії потрапляють в рану.

У більшості випадків хвороба розвивається протягом 14 днів після інфікування і найчастіше завершується летальним результатом. Єдиний спосіб захиститися - це вакцинація за допомогою АКДС (назва може бути іншою в залежності від виробника щеплення).

Нагадаємо, під Києвом дачника вкусив один з найнебезпечніших в світі павуків.