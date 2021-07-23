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Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков
Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков

Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков

Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф

В четверг, 22 июля, в Киевской области 39-летнего жителя Броваров укусил ядовитый паук.

Об этом со ссылкой на медиков Броварской больницы сообщает местное издание "Трибуна - Бровары".

Известно, что ЧП произошло на даче близ села Рожны. Пострадавший рассказал, что вышел на огород, чтобы сорвать листья базилика, но когда протянул руку, почувствовал пронзительную боль. Конечность мгновенно опухла.

К счастью, мужчина увидел паука, поймал его и привез в больницу в банке. Во избежание анафилактического шока медики сделали пациенту капельницу, после которой состояние дачника улучшилось.

Обидчиком оказался паук "Желтый мешок", который входит в ТОП-10 самых опасных пауков в мире. Впрочем, биологи говорят, что опасность этого членистоногого преувеличена, хотя не исключают острую аллергическую реакцию после его укуса, которая может стать смертельной.

Для "Желтого мешка" характерен очень болезненный укус, который может спровоцировать головную боль, жар и тошноту. По размеру паук невелик - около сантиметра, окрас желтый, а голова красная. 

К слову, ранее на его укусы массово жаловались в Запорожской области.

Если же вас ужалило похожее членистоногое, нужно срочно обратиться в больницу.

Напомним, укусы некоторых ядовитых видов пауков представляют чрезвычайную опасность для человека, а о том, что нужно сделать после ЧП и чего делать ни в коем случае нельзя, читайте в нашем материале. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 399

Все по теме:

Киевщина, Бровары, Паук, Дача, Укус паука.
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