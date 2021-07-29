Росіяни зібралися колоти жителів окупованої Луганщини своєю новою "полегшеною" вакциною

У Луганській області українців, які живуть на тимчасово непідконтрольних територіях, так звана "влада" вирішили прищеплювати проти COVID-19 новим російським препаратом "Супутник Лайт".

Про масову вакцинацію препаратом, який не схвалений ВООЗ, пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що "Супутник Лайт" "успішно доставили" в окупований Луганськ, де спостерігається сплеск захворюваності коронавірусом: хворіє майже 6500 осіб.

Зауважимо, що "Супутник Лайт" зареєстрували в Росії зовсім нещодавно - 6 травня цього року. Вакцинують людей за допомогою одного щеплення, якого нібито має бути достатньо для захисту. Втім, в РФ не приховують, що воно призначене, переважно, для тих, хто вже хворів коронавірусом або прищеплювався раніше. На Донбасі ж будуть вакцинувати російською новинкою всіх підряд.

Нагадаємо, американські вчені заявили про те, що третя вакцина проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech може забезпечити надійний захист проти "Дельти", а двох доз може бути недостатньо.