Мати 6-річної дівчинки, убитої підлітком під Харковом, розповіла про останні години життя доньки (фото)

Стали відомі подробиці вбивства 6-річної Мирослави Третяк, яка 28 липня пішла з дому на прогулянку, а після її бездиханне тіло зі слідами насильницької смерті знайшли в покинутій будівлі в селищі Старий Салтів Харківської області.

За інформацією "Суспілього" з посиланням на главу Старосалтівської сільської громади Едуарда Коновалова, спочатку 13-річний сусід Мирослави Богдан не хотів зізнаватися в скоєному, проте тепер не заперечує своєї провини. Крім слідчих, з ним працюють дитячі психологи.

Хлопчик жив у тому ж будинку, що і його жертва, разом з мамою і 15-річною сестрою. Сусіди кажуть, що підліток нібито ображав інших дітей, а його сестра, за їхніми словами, в результаті побиття братом недавно отримала тріщину ключиці.

У тому, що Миру вбив Богдан, не сумнівається і мама дівчинки Тетяна Третяк, яка розповіла про останні години життя доньки.

За інформацією харківського сайту "Ньюзрум", Тетяна не дозволяла Мирі і її подружці Вікторії водитися з 13-річним хлопчиком, на якого вони часто скаржилися. Так було і в той нещасливий день: мама пообіцяла поговорити з рідними Богдана, проте не встигла.

Увечері, за словами Тетяни, Мира пішла надвір. Незабаром до них додому зайшла її подруга Віка з питанням: а де ж дівчинка? З'ясувалося, що Мирослава пішла з Богданом в невідомому напрямку, і більше живою її не бачили.

Через якийсь час, продовжує розповідь мама загиблої, Богдан повернувся і сказав, що дійшов з Мирославою до певного місця і нібито нічого не знає про її місцезнаходження.

"Під час пошуку люди знайшли трусики і взуття, ми зрозуміли, що сталося найгірше. Я до 5:00 ранку був біля того будинку, але всередину нас не пустили", - розповідає дідусь загиблої, кажучи про те, що раніше Богдана викривали в знущаннях над дітьми і тваринами.

Зараз на місці тривають слідчі дії за статтею "Умисне вбивство".

Тим часом в Харкові тривають пошуки зниклої дівчини Вікторії Лукашової, яку в останній раз бачили 18 липня.