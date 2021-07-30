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Велику пожежу на заводі в Ужгороді гасили півдоби: фото і відео наслідків
Велику пожежу на заводі в Ужгороді гасили півдоби: фото і відео наслідків

Велику пожежу на заводі в Ужгороді гасили півдоби: фото і відео наслідків

Велику пожежу на заводі в Ужгороді гасили півдоби: фото і відео наслідків
Оновлено 08:58 Сьогодні Телеграф ДСНС

В Ужгороді у четвер, 29 липня, загорілося складське приміщення механічного заводу. Пожежа спалахнула о 11:40 на даху складу. Повністю загасити пожежу вдалося лише до 22:30.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в Ужгороді на даху

Горить дах складу

(Фото: ДСНС)

Першою загорівся дах складу на площі приблизно 600 кв.метрів. Потім прогорілий дах обвалився і спалахнуло приміщення зсередини. Загальна площа пожежі - близько тисячі квадратних метрів.

Пожежні всередині палаючого складу

Пожежні гасять склад

(Фото: ДСНС)

Пожежу локалізувати вдалося через п'ять годин, а повністю загасити - через десять.

ДСНС Ужгород

Палає дах складу

Пожежна машине

(Фото: ДСНС)

З вогнем боролися 44 пожежники та 13 одиниць техніки. Залучили спецтехніку не тільки з обласного центру, а й з Мукачева, Середнього і Перечина.

Правоохоронцям належить з'ясувати, чи дотримувалися на заводі правил пожежної безпеки. Попередньо, в момент загоряння, ремонтували дах і пожежа почалася під час заливки смолою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Туреччині пожежі досягли курортних регіонів - Анталії і Мармариса.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Ужгород, Пожежа, механічний завод.
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