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Біля ОП бійки: активісти намагалися прорватися через кордон поліції до учасників ЛГБТ-прайду (відео)

Біля ОП бійки: активісти намагалися прорватися через кордон поліції до учасників ЛГБТ-прайду (відео)
Оновлено 16:57 Сьогодні Телеграф

У Києві на акції ЛГБТ-спільноти, яка відбулася 30 липня під Офісом президента, відбулися бійки. Билися представники секс-меншин і учасники праворадикальних організацій.

Про бійках з місця подій передає кореспондент "Телеграфа".

Незабаром після початку бійок в конфлікт втрутилися копи: щоб припинити бійку, вони застосували сльозогінний газ. Є інформація про перших затриманих, правда, поки незрозуміло, представників яких організацій відвезли в райвідділ поліції для з'ясування обставин. Даних про постраждалих немає.

Відзначимо, що спочатку активісти планували влаштувати ЛГБТ-прайд в форматі рейву. Завдання було об'єднати дві теми: ставлення поліції до клубної культури і електронної музики, а також незахищеності ЛГБТ-спільноти в Україні.

На момент виходу новини конфлікт триває. Радикали намагаються прорватися через кордони поліції до учасників прайду.

Автор фото і відео - Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, марш гідності ЛГБТ-організацій, який повинен був пройти в грузинській столиці Тбілісі, скасували після нападів на учасників і журналістів.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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ЛГБТ, Офис Президента, Київ, Бійка.
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