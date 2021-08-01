Скачать
Неділя, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження
Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження
На Донбасі поранений український військовий: стало відомо про його стан
На Донбасі поранений український військовий: стало відомо про його стан

На Донбасі поранений український військовий: стало відомо про його стан

На Донбасі поранений український військовий: стало відомо про його стан
Оновлено 08:52 Сьогодні Телеграф

За добу суботи, 31 липня, озброєні формування РФ в черговий раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Поранення отримав один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомила оперативно-тактична угруповання "Схід" на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з інформацією, в результаті обстрілу бойовиків український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Бійця після надання першої допомоги госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Інформацію про обстріл з боку російських бойовиків передали представникам ОБСЄ.

Згідно ж ранковому зведенню прес-центру операції Об'єднаних сил, всього за добу 31 липня бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів позицій ВСУ.

Неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції українських воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

У н.п. Новолуганське ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом же на 7.00 неділі, 1 серпня, бойовики здійснили один обстріл позицій ВСУ: у н.п. Авдіївка українські позиції обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни зібралися колоти жителів окупованій Луганщини своєї нової "полегшеної" вакциною.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Поранення, Втрати, Зведення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
02 Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам
03 Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження
04 На Донбасі поранений український військовий: стало відомо про його стан
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам
Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам
День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся