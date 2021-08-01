На Донбасі поранений український військовий: стало відомо про його стан

За добу суботи, 31 липня, озброєні формування РФ в черговий раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Поранення отримав один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомила оперативно-тактична угруповання "Схід" на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з інформацією, в результаті обстрілу бойовиків український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Бійця після надання першої допомоги госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Інформацію про обстріл з боку російських бойовиків передали представникам ОБСЄ.

Згідно ж ранковому зведенню прес-центру операції Об'єднаних сил, всього за добу 31 липня бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів позицій ВСУ.

Неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції українських воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

У н.п. Новолуганське ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом же на 7.00 неділі, 1 серпня, бойовики здійснили один обстріл позицій ВСУ: у н.п. Авдіївка українські позиції обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни зібралися колоти жителів окупованій Луганщини своєї нової "полегшеної" вакциною.