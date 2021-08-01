У Львові поранений чоловік накинувся з кулаками на медиків, після чого намагався скоїти суїцид

У Львові чоловік з важкими пораненнями накинувся з кулаками на бригаду медиків, які прибули йому на допомогу.

Як повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інцидент стався 31 липня о 20:12.

Зазначається, що бригада медиків виїхала на виклик до пацієнта з травмою голови та проникаючим пораненням черевної порожнини, однак поранений чоловік зустрів бригаду кулаками.

Так, під час надання допомоги, чоловік вдарив у обличчя фельдшера, а потім намагався вистрибнути з вікна третього поверху. Однак допомогу йому все ж надали та за допомогою працівників поліції госпіталізували у 8-му клінічну лікарню, де прооперували.

У фельдшера діагностували забої обличчя.

Як повідомили виданню ZAXID.NET у Центрі екстреної медицини, інцидент трапився в одному з будинків на вул. Івана Франка.

Раніше “Телеграф” повідомляв, що у Білій Церкві за підозрою у вбивстві затримали лікаря, який забив до смерті викруткою і покремсав ножем незнайомця.