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Дорожній конфлікт на Трухановому: велосипедисти і жінка-таксист не поділили дорогу (відео)

Дорожній конфлікт на Трухановому: велосипедисти і жінка-таксист не поділили дорогу (відео)
Оновлено 19:54 Сьогодні Телеграф скріншот

На Трухановому острові в Києві в неділю, 1 серпня, між жінкою-водієм таксі фірми Bolt і групою велосипедистів стався конфлікт.

Частина "розборок" після події була записана на відео і опублікована в Telegram-каналі "Київ оперативний" в неділю.

Автор відео стверджує, що перш ніж почалася зйомка, жінка перевищила швидкість (до 100 км / ч) і збила людину, на питання ж відповідала нецензурно. Коли ж її дії почали записувати, вона вирішила втекти з місця події.

На відео ж видно як один з велосипедистів сидить на капоті таксі, після чого воно спочатку здало назад, а потім жінка спробувала поїхати, попутно збивши з ніг перешкоджаючого їй чоловіка.

Також вона наїхала на велосипед іншого чоловіка, який стрибнув з нього і не постраждав.

Після наїзду на велосипед автомобіль зупинився і збитий перший чоловік спробував витягти водійку з машини, а після невдалої спроби, нецензурно висловлюючись, бив ногами по машині.

У коментарях до відео вибухнула дискусія з приводу з'ясування "правих і винних". Оскільки початок конфлікту не було знято на відео, більшість коментаторів встали на сторону жінки-водія, але також знайшлися і ті, хто стверджував, що від співробітників даної фірми можна очікувати чого завгодно.

Подібне сталося 31 липня в Черкасах, де група байкерів побила водія і його супутницю, після чого розгромили їх машину. Подія була знята на камери відео спостереження і потрапила в мережу.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 74

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Такси, Конфликт, Київ, Велосипедисти, Труханів острів.
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