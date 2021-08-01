З трупним смородом по сусідству: жителі Дніпра страждають через розмите кладовище (фото, відео)

Через сильні дощі, які пройшли в Дніпрі і його передмістях, в селищі Чаплі (Самарський р-н міста) розмило місцеве кладовище: багато могили розмиті, деякі "просіли", а частина пам'ятників повалені. В результаті цього жителі найближчих до місця поховань будинків сповна перейнялися "запахом смерті".

Про це йдеться у записі місцевої жительки Юлії Терещенко в групі "Придніпровський край" в соцмережі Facebook.

У публікації жінка просить людей, у кого є поховання на даному кладовищі, відвідати могили. При цьому вона інформує, що дорога до кладовища по вулиці Халхінгольска зараз недоступна, адже її також розмило.

За словами коментаторів публікації, дана ситуація повторюється вже другий рік поспіль і місцева влада вже була проінформована, але ніяк не відреагувала.

Було згадано, що причиною повені послужили нові поля, розташовані біля кладовища, адже на їх місці раніше були сади і лісосмуга, які стримували потоки води.

У соцмережі також виклали відео, на якому видно, як потоки води розмивають грунт на дорозі до кладовища.

Подібна подія сталася в Одеській області 19 липня, де через зливи розмило грунтову дорогу, під якою виявилося старе кладовище, про що мешканці дізналися тільки після того, як з-під землі з’явилися людські кістки.