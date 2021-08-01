Скачать
Неділя, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Чаус знову знайшовся: він "під захистом" СБУ, каже адвокат (відео)
Чаус знову знайшовся: він "під захистом" СБУ, каже адвокат (відео)
Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
"Вони мене бояться": Данилюк відреагував на подачу Миловановим заяви в поліцію
"Вони мене бояться": Данилюк відреагував на подачу Миловановим заяви в поліцію
У Нафтогазі пояснили, як і на скільки можна знизити ціни на газ для українців
У Нафтогазі пояснили, як і на скільки можна знизити ціни на газ для українців

З трупним смородом по сусідству: жителі Дніпра страждають через розмите кладовище (фото, відео)

З трупним смородом по сусідству: жителі Дніпра страждають через розмите кладовище (фото, відео)
22:47 Сьогодні Телеграф Facebook

Через сильні дощі, які пройшли в Дніпрі і його передмістях, в селищі Чаплі (Самарський р-н міста) розмило місцеве кладовище: багато могили розмиті, деякі "просіли", а частина пам'ятників повалені. В результаті цього жителі найближчих до місця поховань будинків сповна перейнялися "запахом смерті".

Про це йдеться у записі місцевої жительки Юлії Терещенко в групі "Придніпровський край" в соцмережі Facebook.

У публікації жінка просить людей, у кого є поховання на даному кладовищі, відвідати могили. При цьому вона інформує, що дорога до кладовища по вулиці Халхінгольска зараз недоступна, адже її також розмило.

За словами коментаторів публікації, дана ситуація повторюється вже другий рік поспіль і місцева влада вже була проінформована, але ніяк не відреагувала.

Днепр_кладбище

Було згадано, що причиною повені послужили нові поля, розташовані біля кладовища, адже на їх місці раніше були сади і лісосмуга, які стримували потоки води.

У соцмережі також виклали відео, на якому видно, як потоки води розмивають грунт на дорозі до кладовища.

Подібна подія сталася в Одеській області 19 липня, де через зливи розмило грунтову дорогу, під якою виявилося старе кладовище, про що мешканці дізналися тільки після того, як з-під землі з’явилися людські кістки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 35

Все по темі:

Днипро, Зливи, Кладовище, розмило, могили.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Майбутнє вже настало: метеорологи ОАЕ керують погодою завдяки дронам
02 Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
03 Лелеки, соняшник, статуя князя Володимира: в Японії на честь Олімпіади створили унікальне українське кімоно (фото)
04 Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
05 Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
Зеленського помітили на касі в &quot;Сільпо&quot;: в мережі розгорілася неабияка дискусія
Зеленського помітили на касі в "Сільпо": в мережі розгорілася неабияка дискусія
День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся