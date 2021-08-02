У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)

Увечері в неділю, 1 серпня, потужний буревій у Львові забрав життя двох молодих людей. Як повідомили на сайті Львівської міської ради, у Стрийському парку дерево впало прямо на хлопця і дівчину.

"За оперативною інформацією, під час буревію в Стрийському парку впало дерево на двох осіб. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з'ясовують. Львівська міська рада висловлює співчуття рідним загиблих", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що хлопцеві було 20 років, а дівчині - 18. Обидва в момент падіння сиділи на лавочці.

Відзначимо, що вчора Львів пережив серйозний буревій, який приніс чимало неприємних наслідків місцевим жителям. В мережі пишуть, що сильного вітру не витримало дерево на вулиці Князя Романа в центрі міста, а також дерева на вулицях Головатого, Курмановича і Трускавецької. А на вулиці Зеленій і зовсім впав рекламний щит. Чи постраждав хтось в результаті цих подій - невідомо.

Подібної сили ураган трапився під Києвом, у Вишгородському районі, в суботу, 17 липня. Тоді також двоє людей загинули в результаті падіння дерева.