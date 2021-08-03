Загрожує довічне: СБУ передала до суду справу відомого бойовика-росіянина

Служба безпеки України завершила розслідування у справі ватажка одного з незаконних збройних формувань т.з. "ДНР", громадянина РФ, Ігоря Безлера. Слідчі довели його причетність до двох жорстоких вбивств.

Про це у понеділок, 2 серпня, ввечері повідомила прес-служба СБУ.

Так, до суду скерували обвинувальний акт за фактом організації та жорстокого поводження з цивільним населенням у поєднанні з умисним вбивством.

"За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року у місті Горлівка, що на Донеччині, зловмисник очолив угруповання бойовиків. Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ повідомила про ще один факт вбивства під керівництвом Безлера. У липні 2014 року "ватажок" організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції, після чого за його наказом чоловіка спочатку катували, а потім вбили.

Дії обвинуваченого кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (організація жорстокого поводження із особою з числа цивільного населення та керування його вчиненням, вчинене за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження із особою з числа цивільного населення, поєднане із умисним вбивством).

За скоєне громадянину РФ загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

"Відповідно до Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права", - додали у СБУ.

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