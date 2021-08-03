У київському парку знайшли повішеним опозиціонера з Білорусі Віталія Шишова: що кажуть у поліції

У київському парку знайшли повішеним білоруського опозиціонера Віталія Шишова, який зник напередодні під час пробіжки.

Про це у вівторок, 3 серпня, повідомила прес-служба столичного главку Національної поліції.

Повідомляється, що тіло Шишова виявили в одному з парків Києва недалеко від місця його проживання. Поліцейські вилучили телефон і особисті речі, які знайшли на місці події.

Правоохоронці не виключають версію вбивства, замасковану під суїцид.

"Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, у тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид", - йдеться у повідомленні.

Про повну картину події обіцяють повідомити після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження, проведення експертиз і слідчих експериментів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Києві зник голова громадської організації "Білоруський будинок в Україні" Віталій Шишов.