Вийшов на пробіжку і зник: в Києві шукають зниклого главу "Білоруського будинку в Україні"

У Києві зник голова громадської організації "Білоруський будинок в Україні" Віталій Шишов.

Про це повідомляє телеграм-канал БДУ.

У повідомленні зазначено, що Шишов, імовірно, вийшов на ранкову пробіжку і не повернувся.

Відзначається, що з його номера було зроблено кілька "глухарів" - дзвінків зі швидким скиданням, але в даний час на його номер додзвониться неможливо.

"Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили", - повідомляє телеграм-канал.

Відзначається, що поліція і кінологи вже зайняті пошуками.

У каналі зазначають, що в даний час потребують будь-якої інформаційної підтримки.

"Білоруський будинок в Україні" це некомерційна організація, що допомагає білорусам, які втекли з рідної країни через репресії режиму Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося раніше, влада Білорусі намагалися насильно вивезти свою легкоатлетку Крістіну Тімановську з Олімпійських ігор в Токіо через критику режиму. Вона вже попросила політичного притулку в Польщі.

Разом з тим, з'явилася інформація, що її чоловік і дитина покинули Білорусь і зараз знаходяться в Києві.