В Ужгороді українцям почали видавати угорські COVID-сертифікати

В Ужгороді українцям почали видавати угорські сертифікати вакцинації від COVID-19. Їх можуть отримати люди, які отримали щеплення на території Угорщини.

Про це повідомила прес-служба генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

Повідомляється, що громадяни України можуть отримати в консульстві пластикову карту про щеплення.

"Тих осіб, які під час вакцинації для отримання карти вказали адресу Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород, пластикова карта про щеплення яких вже надійшла в генеральне консульство Угорщини в м. Ужгород, будемо повідомляти електронним листом або по телефону про дату і спосіб отримання картки", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб таку карту вакцинації отримати, при собі потрібно мати:

тримовний сертифікат А4 про щеплення проти SARS-COV-2/Certificate of SARS-COV-2 vaccination/Сертифікат вакцинації від SARS-COV-2 ", виданий під час вакцинації;

діючий закордонний паспорт, номер якого вказаний у сертифікаті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина відкриває пункт пропуску з Україною.