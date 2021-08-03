В Ужгороді українцям почали видавати угорські COVID-сертифікати

В Ужгороді українцям почали видавати угорські сертифікати вакцинації від COVID-19. Їх можуть отримати люди, які отримали щеплення на території Угорщини.
Про це повідомила прес-служба генерального консульства Угорщини в Ужгороді.
Повідомляється, що громадяни України можуть отримати в консульстві пластикову карту про щеплення.
"Тих осіб, які під час вакцинації для отримання карти вказали адресу Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород, пластикова карта про щеплення яких вже надійшла в генеральне консульство Угорщини в м. Ужгород, будемо повідомляти електронним листом або по телефону про дату і спосіб отримання картки", - йдеться у повідомленні.
Для того, щоб таку карту вакцинації отримати, при собі потрібно мати:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина відкриває пункт пропуску з Україною.