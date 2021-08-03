Святошинський парк Києва оточили правоохоронці: ексклюзивний фоторепортаж з місця загибелі білоруського опозиціонера

У Святошинському парку Києва, в якому у вівторок, 3 серпня, знайшли повішеним білоруського опозиціонера Віталія Шишова, тривають слідчі дії.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Тіло Віталія з парку на момент виходу новини вже забрали і відправили на судмедекспертизу.

Тим часом, слідчі збирають все речові докази. На місці - десятки співробітників Нацполіціі, слідчі, криміналісти. Парк оточили стрічкою, за тим, щоб до місця злочину не підходили сторонні, стежать нацгвардійці.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Нагадаємо, що тіло Віталія зі слідами насильства знайшли повішеним в парку вранці недалеко від того місця, де він здійснював пробіжки.

А поки в Нацполіціі тільки не виключають умисне вбивство, замасковане під суїцид, і не зробили цю версію основною, в мережі переконані: керівника "Білоруського будинку в Україні" вбили через його погляди.

"Телеграф" повідомляв раніше, якою опозиційною діяльністю займався в Україні загиблий активіст Віталій Шишов, якого самопроголошений президент Білорусі назвав своїм особистим ворогом.