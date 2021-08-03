У центрі Києва у військової вантажівки на ходу відмовили гальма: фото і відео наслідків

У Києві на Європейській площі водій військової вантажівки "Урал" протаранив три автомобілі.

Про це пише UNN.

Відзначається, що ще на вулиці Грушевської водій виявив, що у вантажівки відмовили гальма.

"Я котився без гальм з гори, сигналив всім, намагався уникнути аварії", - розповів він.

Чоловікові вдалося ухилитися від більшості автомобілів, але з трьома все ж сталося зіткнення.

Зупинити "Урал" вдалося лише на тротуарі біля Українського дому. Також повідомляється, що один з водіїв від претензій відмовився і поїхав з місця аварії. Обійшлося без постраждалих.

Пізніше в мережі з'явилося і відео події.

Обережно на відео присутня нецензурна лексика!

У коментарях до відео користувачі мережі відреагували на події, не забувши можливістю висловитися в сторону автора відео.

Як повідомлялося раніше, в Рівненській області вантажівка "розчавила" легковик, позбавивши життя 18-річну дівчину.