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В Одесі хлопець стрибнув з балкона 24-поверху: від смерті його врятував парашут (відео)

В Одесі хлопець стрибнув з балкона 24-поверху: від смерті його врятував парашут (відео)
Оновлено 11:57 Сьогодні Телеграф

В Одесі місцевий екстремал не на жарт схвилював місцевих жителів, стрибнувши з 24 поверху комплексу "34 Перлина" на Басейній. І хоч відразу після падіння у нього розкрився парашут, деякі присутні кричали від переляку.

Відео опублікувало місцеве видання 048.ua.

Повідомляється, що двоє хлопців - парашутист і його помічник - забралися на балкон висотки, незважаючи на спроби охоронця перешкодити їм. У підсумку, хлопець стрибнув з парашутом типу "крило" - саме його найчастіше обирають для важких стрибків.

На щастя, стрибок завершився успішно: хлопець просто приземлився і пішов. А ось в мережі до сих пір обговорюють такий екстрим по-одеськи. Деякі кажуть, що спортсмен - справжній чоловік. Інші ж засуджують його за такий невиправданий ризик.

Тим часом в мережі обговорюють неймовірний порятунок 81-річної українки в місті Теребовля Тернопільської області. Пенсіонерка випала з балкона п'ятого поверху, але залишилася неушкодженою завдяки щасливому випадку: зачепилася за білизняні мотузки поверхом нижче.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 33

Все по темі:

Одеса, Парашут, Відео, Падіння з висоти, Стрибок.
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