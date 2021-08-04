"Довела бюрократія": що відомо про стан АТО-шника, що захопив Кабмін

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13:37 Сьогодні Телеграф

У батальйоні "Айдар", де раніше служив нагороджений ветеран АТО Володимир Прохніч, розповіли, що могло спровокувати чоловіка захопити заручників з бойовою гранатою. Як повідомляє екс-товаришка по службі Прохніна Адріана Сусак, після поранення на Донбасі у колишнього військового діагностували серйозні проблеми зі здоров'ям.

Так, журналіст Андрій Цаплієнко в своєму Телеграм-каналі з посиланням на Сусак пише, що у екс-айдарівця діагностували пухлину, і його могла "довести бюрократія".

Екс-колеги Прохніча згодні з тим, що той однозначно скоїв злочин, однак хочуть допомогти йому з адвокатом.

Тим часом глава МВС Денис Монастирський заявив, що із затриманим будуть проведені слідчі дії і психіатрична експертиза.

"У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду. Але хочу підкреслити, що ніхто не має права порушувати Закон, навіть якщо він є ветераном і захисником України!" - написав глава МВС.

Нагадаємо, 4 серпня а Києві чоловік увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України з бойовою гранатою і захопив заручників. Правоохоронцям вдалося його затримати після переговорів.

Надзвичайна подія сталася близько 10 ранку в середу, на щастя учасникам переговорів вдалося умовити чоловіка не активувати гранату і здатися. Згідно з офіційною інформацією, Прохніч - колишній військовий і йому 43 роки.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Кабмин, Київ, Заручники, Володимир Прохніч.
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