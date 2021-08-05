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ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі через обстріли бойовиків

ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі через обстріли бойовиків
Оновлено 09:17 Сьогодні Телеграф

На Донбасі за минулу добу, 4 серпня, російські бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав бойову травму.

Про це зранку у четвер, 5 серпня, повідомив прес-центр Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що український військовослужбовець внаслідок обстрілів отримав бойове травмування. Його доставили у лікувальний заклад. Стан здоров’я оцінюється як задовільний.

Крім того, ворог за середу, 5 серпня, вісім разів обстріляв українські позиції із забороненої зброї. Російські бойовики стріляли по українським позиціям з протитанкових гранатометів, артилерійських систем, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріл потрапили такі населені пункти: Павлополь, Гранітне, Мирне, Південне, Новотошківське, Золоте-4.

Також у ООС повідомили, що зафіксували над Луганщиною проліт ворожого безпілотника "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

А станом на 7 годину ранку, 5 серпня, російські бойовики обстріляли Авдіївку з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Інформацію про обстріли передали представникам ОБСЄ. Загиблих за минулу добу немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Донбас, ЗСУ, Операція об'єднаних сил, поранений військовослужбовець.
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