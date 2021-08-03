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Вівторок, 03.08.2021
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Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ
Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ

Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ

Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ
Оновлено 15:14 Сьогодні Телеграф

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скасував поїздку на Донбас, куди планував відправитися у вівторок, 3 серпня, через раптову заборону посадовим особам України відвідувати зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це вранці у вівторок повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України.

"Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним було повідомлено про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення операції об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Разумков планував ознайомитися у зоні ООС з поточною політикою безпеки і оперативною ситуацією. Також спікер Ради планував спілкування з місцевими жителями і військовослужбовцями.

Поїздка Разумкова на Донбас зірвалась

Пізніше прес-служба Генштабу ЗСУ повідомила, що заборона на відвідування чиновниками зони ООС тимчасова і пов'язана з процесом прийому-передачі посади командувача операцією.

"Було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об'єднаних сил посадовими особами та парламентаріями у зв'язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об'єднаних сил. Цей процес повинен відбутися в спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави. Сподіваюся на розуміння політиків і чиновників", - заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Чиновникам тимчасово заборонили відвідувати ООС

Варто відзначити, що публічної реакції глави ВР Дмитра Разумкова на цю заборону і, відповідно, зрив його запланованої поїздки, поки не було.

Нагадаємо, раніше Разумков демонстративно уникнув зустрічі з Зеленським заявивши, що він не може скасувати свої робочі поїздки, оскільки "звик виконувати те, що обіцяє".

Також Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу.

Раніше "Телеграф" писав, чи позбудеться Офіс президента від неугодного спікера Разумкова цього разу?

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Донбас, ЗСУ, Дмитро Разумков, Операція об'єднаних сил.
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