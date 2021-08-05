Бойовики на Донбасі обстріляли житловий будинок: постраждали мирні жителі (фото)

Проросійські бойовики 5 серпня знову обстріляли житловий район. На цей раз постраждала Красногорівка Донецької області, в результаті чого через пряме попадання снаряда в багатоповерхівку поранення отримав місцевий житель.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, бойовики запустили снаряди в напрямку житлових будинків, і один з них прямим попаданням знищив квартиру на вул. Східній. Поранений 65-річний житель цього будинку, якого госпіталізували.

Крім того, як видно на фото, постраждали й інші мешканці цього будинку, правда, лише в матеріальному плані. Вибиті шибки десятка вікон, у припаркованих у дворі машин в результаті обстрілу спущені колеса і також вилетіли шибки.

Нагадаємо, згідно зведенню ООС, 4 серпня російські бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець отримав бойову травму. Його доставили в лікувальний заклад, і, на щастя, стан здоров'я оцінюється як задовільний.