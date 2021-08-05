Відомо, як можуть покарати АТО-шника, який захопив з гранатою заручників в Кабміні

43-річному Володимиру Прохничу, який 4 серпня захопив приміщення Кабміну із заручниками, обіцяючи активувати бойову гранату, повідомили про підозру.

За інформацією прокуратури Києва, щодо Прохнича відкриті кримінальні виробництва за статтями "Захоплення державних будівель", "Незаконне позбавлення волі" і "Незаконне поводження зі зброєю". Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, - до семи років в'язниці.

На момент виходу новини Володимиру Прохничу ще не обрали запобіжний захід у суді - це питання вирішиться незабаром.

Нагадаємо, 4 серпня в Києві чоловік увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України з бойовою гранатою і захопив заручників. На щастя, учасникам переговорів і приятелю Прохнича вдалося умовити чоловіка не підривати гранату і здатися.

Пізніше в батальйоні "Айдар", де раніше служив нагороджений ветеран АТО Володимир Прохнич, розповіли, що могло спровокувати чоловіка захопити заручників з бойовою гранатою. Як повідомляє екс-товаришка по службі Прохнича Адріана Сусак, після поранення на Донбасі у колишнього військового діагностували серйозні проблеми зі здоров'ям.