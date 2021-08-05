Начальник поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку

Глава Національної поліції України у місті Києві Андрій Крищенко в четвер, 5 серпня, подав у відставку.

Про це "Телеграфу" повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами джерела стало відомо, що Крищенко вирішив покинути займану ним посаду і вже написав заяву про відставку.

При цьому про причини такого рішення він не повідомляв.

Відзначимо, що Андрій Крищенко був начальником поліції Києва протягом шести років. Цю посаду він зайняв у грудні 2015 року. Також Крищенко був заступником глави Національної поліції України, а до цього очолював Головне управління внутрішніх справ міста Харкова.

На даний момент публічного коментаря про своє рішення сам Крищенко не давав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Антона Геращенка звільнили з посади заступника Міністра внутрішніх справ України. У його крісло посадять відразу двох.