Геращенка звільнили з посади заступника голови МВС: в його крісло посадять одразу двох

Уряд в середу, 4 серпня, здійснив кілька кадрових ротацій. Одна з найбільш обговорюваних - звільнення Антона Геращенка з посади заступника Міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

За його інформацією, на цій посаді Геращенка змінять директор Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції Мері Акопян і керівник секретаріату комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Богдан Драп'ятий.

Дані призначення не стали несподіваними, так як обидва чиновники раніше працювали разом з нинішнім главою МВС Денисом Монастирським. Той прийшов на зміну міністру Арсену Авакову, якого звільнили з займаної посади 13 липня через 7 років біля керма.

Свою відставку Антон Геращенко поки не прокоментував.

Нагадаємо, що в березні 2014 року він став позаштатним радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, а в листопаді того ж року його обрали нардепом від Народного фронту. Два роки тому Антон Геращенко сів у крісло заступника голови МВС і до недавніх пір відповідав за координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодію з ВРУ і спілкування зі ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що радник колишнього глави МВС Арсена Авакова Зорян Шкіряк вирішив покинути свій пост.