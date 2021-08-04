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Геращенка звільнили з посади заступника голови МВС: в його крісло посадять одразу двох

Геращенка звільнили з посади заступника голови МВС: в його крісло посадять одразу двох
Оновлено 14:39 Сьогодні Телеграф

Уряд в середу, 4 серпня, здійснив кілька кадрових ротацій. Одна з найбільш обговорюваних - звільнення Антона Геращенка з посади заступника Міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

За його інформацією, на цій посаді Геращенка змінять директор Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції Мері Акопян і керівник секретаріату комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Богдан Драп'ятий.

Дані призначення не стали несподіваними, так як обидва чиновники раніше працювали разом з нинішнім главою МВС Денисом Монастирським. Той прийшов на зміну міністру Арсену Авакову, якого звільнили з займаної посади 13 липня через 7 років біля керма.

Свою відставку Антон Геращенко поки не прокоментував.

Нагадаємо, що в березні 2014 року він став позаштатним радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, а в листопаді того ж року його обрали нардепом від Народного фронту. Два роки тому Антон Геращенко сів у крісло заступника голови МВС і до недавніх пір відповідав за координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодію з ВРУ і спілкування зі ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що радник колишнього глави МВС Арсена Авакова Зорян Шкіряк вирішив покинути свій пост.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Арсен Аваков, Антон Геращенко, Звільнення, Денис Монастирський.
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