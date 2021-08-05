"Думала, землетрус починається": під Одесою ураган зривав дахи шкіл і підприємств (фото)

У середу, 4 серпня, Одеську область накрив ураган, наслідками якого - пошкодженими будинками і дахами - місцеві жителі активно діляться в мережі.

Так, в місцевій Facebook-спільноті "Наша Бессарабія" повідомляється, що в результаті негоди найбільше постраждав Болградський район, зокрема - села Підгірне, Серпневе і Березино, а також Тарутине.

Так, в Підгірному з будівель Будинку культури і місцевої школи полетіли дахи. Без покрівлі залишилася й школа в Березино, де також пошкоджено покрівлю хлібокомбінату.

"Такий гул стояв, я думала, землетрус починається", - пишуть місцеві жителі в мережі, залишившись не тільки без дахів, а й електропостачання.

Зараз всі наслідки стихії ліквідують комунальники.

Нагадаємо, що раніше через шквальний вітер в Дніпрі зірвало дах магазину площею понад 350 квадратів. Покрівля полетіла на припарковане авто і два житлових будинки, що стоять поруч. В результаті даної НП дивом ніхто не постраждав.