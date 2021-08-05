Під Тернополем чоловік палив сміття у лісі та отримав штраф у 175 тисяч гривень

У місті Шумськ Тернопільської області на 175 тисяч гривень оштрафували місцевого жителя, який палив сміття поблизу лісу чим спровокував масштабну пожежу. Крім того, порушник отримав 2 роки обмеження волі.

Про це у середу, 5 серпня, повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік палив сміття поблизу лісопосадки, однак через сильний вітер вогонь перекинувся на дерева і розпочалася масштабна пожежа. Полум’я знищило 94 сосни та сухостій. Загалом постраждали 0,15 га рослинності.

Місцевого жителя суд визнав винним за ч. 1 ст. 245 ККУ (знищення або пошкодження лісових масивів) і призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з випробувальним терміном 1 рік та штраф у 175 000 гривень.

Штрафи за знищення або пошкодження навколишнього середовища

Нагадаємо, що в України з 17 березня 2021 року вступив у силу новий Закон України, яким посилили відповідальність за пошкодження навколишнього середовища. Зокрема, передбачена відповідальність за спалювання сухої трави, луків, пасовищ, степів, лісів, ділянок з водно-болотною рослинністю, земель сільськогосподарського призначення і т.д.

Порушення цього закону тягне за собою штрафи у розмірі:

для громадян - від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 грн до 6120 грн)

для посадових осіб − від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15300 грн до 21420 грн).

А за спалювання відходів і залишків сухої рослинності передбачений штраф за статтею 82 КУпАП:

для громадян від 340 грн до 1360 грн;

для посадових осіб від 850 грн до 1700 грн.

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