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Масштабна пожежа під Одесою: горить триповерховий склад мережі супермаркетів (фото, відео)

Масштабна пожежа під Одесою: горить триповерховий склад мережі супермаркетів (фото, відео)
12:33 Сьогодні Телеграф ДСНС

У селі Дачне Одеської області вранці в неділю, 1 серпня, загорілася триповерхова складська будівля мережі супермаркетів АТБ.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася на 452 км автодороги М-05 «Київ-Одеса».

Горить склад АТБ

Станом на 11:10 пожежа охопила близько 10 тис. кв. метрів будівлі.

За словами рятувальників, не тільки пориви вітру заважають гасити загоряння. Справа ускладнюється ще й тим, що вогонь поширюється усередині панелей.

На цей час з полум'ям борються 84 працівники пожежної служби та 22 одиниці техніки ДСНС.

Як повідомляють рятувальники, в результаті НП постраждали немає.

Приблизно о 12:25 пожежники змогли ліквідувати загоряння. Працівники ДСНС кажуть, що причиною могла стати несправна проводка.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масштабні лісові пожежі, які 28 липня виникли в Анталії (Туреччина).

Нагадуємо, що полум'я досягло готелів і туристів довелося евакуювати на пляжі.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

ДСНС, АТБ, Пожежа, Одеська область.
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