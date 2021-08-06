Звинуватив у всьому керівництво: у Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ

У лісосмузі Дніпра знайшли повішеним підполковника СБУ, який працював у відділі "Т" (департаменті захисту національної державності). Чоловік залишив передсмертну записку, у якій у самогубстві звинуватив керівництво.

Про це ввечері у четвер, 5 серпня, повідомив екс-народний депутат Ігор Мосійчук у Telegram.

За його словами, загиблий підполковник залишив передсмертну записку, у якій назвав винних у своїй смерті. Там фігурувало два імені - начальник відділу "Т" та його заступник.

Також Мосійчук оприлюднив фрагмент документа у якому йдеться про те, що 5 серпня дружина підполковника зателефонувала начальнику департаменту захисту національної державності СБУ в Дніпропетровській області і переслала йому СМС, яка за змістом була схожа на передсмертну записку. Після цього чоловіка почали розшукувати.

У документі також зазначається ім’я підполковника - Микола Володимирович.

У результаті пошуків підполковника знайшли повішеним у лісосмузі одного із житлових масивів Дніпра.

Подробиці смерті будуть з’ясовувати правоохоронці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у київському парку знайшли повішеним опозиціонера з Білорусі Віталія Шишова: що кажуть у поліції.