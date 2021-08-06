Під Львовом у ДТП загинув син відомого бізнесмена - що відомо про аварію (фото)

У Брюховичах Львівської області поховали Павла Крока, сина відомого бізнесмена, який загинув в ДТП.

Про це повідомляє сайт Твоє місто.

ДТП сталася 4 серпня на дорозі "Брюховичі-Львів". Водій авто "Porsche Cayman" виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку "МАN", яка буквально зім'яла легковик.

(Фото: Національна поліція)

Водій Порше загинув на місці, щоб дістати його тіло, залучили рятувальників з Держслужби з надзвичайних ситуацій. Водій вантажівки отримав легкі травми.

(Фото: ДСНС)

За кермом легкового автомобіля був Павло Крок. Загиблому чоловікові було 23 роки. Павло Крок довгий час жив і навчався в Австрії, у Віденському університеті економіки та бізнесу. Він син бізнесмена зі Львова Ростислава Крока і його дружини Уляни.

(Фото: Facebook)

Ростислав Крок є співвласником курорту "Перлина Карпат" в Славському. Також він є бенефіціаром або засновником ще 10 компаній серед яких "ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖБУД" і "Галицька інноваційна компанія".

Раніше "Телеграф" розповідав, що ДТП легкового автомобіля і фури сталося в Рівненській області - загинула молода дівчина.