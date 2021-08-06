Скачать
П'ятниця, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Звинуватив у всьому керівництво: у Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ
Звинуватив у всьому керівництво: у Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ
Обговорили агресію Путіна і Крим: Кулеба і Єрмак зустрілися з держсекретарем США
Обговорили агресію Путіна і Крим: Кулеба і Єрмак зустрілися з держсекретарем США
Другий день поспіль Україна б'є майже двомісячний рекорд захворюваності COVID-19
Другий день поспіль Україна б'є майже двомісячний рекорд захворюваності COVID-19

У Києві вщент згорів пасажирський автобус, постраждав водій (відео)

У Києві вщент згорів пасажирський автобус, постраждав водій (відео)
Оновлено 10:12 Сьогодні Телеграф Фото: ДСНС

У Деснянському районі Києва ввечері в четвер, 5 серпня, повністю згоріла пасажирська маршрутка. Внаслідок пожежі постраждав водій.

Про це вранці у п'ятницю, 6 серпня, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що інцидент стався близько 9 вечора у Деснянському районі Києва за адресою вулиця Крайня, 1.

Як повідомляють рятувальники, маршрутка загорілася під час слідування до місця стоянки. До гасіння пожежі приступили відразу після прибуття на місце.

Пасажирів під час виникнення пожежі в салоні транспортного засобу не було. У той же час, опіки обличчя і рук отримав водій. Йому надали допомогу на місці, а від госпіталізації чоловік відмовився.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Жахливе відео палаючої маршрутки опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Раніше "Телеграф" писав, що на трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізовано.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 42

Все по темі:

Маршрутка, ДСНС, Київ, Пожежа.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Справа про мільйонний хабар голови Харківської облради: суд дав Товмасяну п'ять днів зібрати втричі більше
02 "Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19
03 На Житомирщині чорні копачі влаштували "бізнес", продаючи тротил з авіабомб часів Другої світової
04 Обговорили агресію Путіна і Крим: Кулеба і Єрмак зустрілися з держсекретарем США
05 Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Леся Никитюк вирвалася в лідери найвпливовіших людей українського Instagram - вище тільки Зеленський
Леся Никитюк вирвалася в лідери найвпливовіших людей українського Instagram - вище тільки Зеленський
На трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований (карта та відео)
На трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований (карта та відео)
Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською
День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся