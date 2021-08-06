У Києві вщент згорів пасажирський автобус, постраждав водій (відео)

У Деснянському районі Києва ввечері в четвер, 5 серпня, повністю згоріла пасажирська маршрутка. Внаслідок пожежі постраждав водій.

Про це вранці у п'ятницю, 6 серпня, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що інцидент стався близько 9 вечора у Деснянському районі Києва за адресою вулиця Крайня, 1.

Як повідомляють рятувальники, маршрутка загорілася під час слідування до місця стоянки. До гасіння пожежі приступили відразу після прибуття на місце.

Пасажирів під час виникнення пожежі в салоні транспортного засобу не було. У той же час, опіки обличчя і рук отримав водій. Йому надали допомогу на місці, а від госпіталізації чоловік відмовився.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Жахливе відео палаючої маршрутки опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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