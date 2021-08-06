На трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований (карта та відео)

Під Києвом у районі села Велика Димерка сталася ДТП за участю легковика і колони військової техніки. Рух на трасі Київ-Чернігів заблокований.

Про це зранку у п’ятницю, 6 серпня, повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Зазначається, що легковий автомобіль хотів проїхати ділянку дороги швидше і вклинився у організовану колону військової техніки чим спровокував аварію.

Внаслідок ДТП рух трасою Київ-Чернігів заблоковано як у напрямку Скибина, так і у напрямку Залісся. Це підтверджують дані онлайн-мапи заторів Київщини.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під Львовом у ДТП загинув син відомого бізнесмена - що відомо про аварію.