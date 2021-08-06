У Києві накрили турагентів, які відправляли на оздоровлення проросійських бойовиків і військових РФ (фото)

У Києві копи і співробітники СБУ накрили турагентство, яке організовувало відпочинок в кримському місті Саки, тимчасово непідконтрольному Україні. Причому, серед клієнтів були і проросійські бойовики, яких відправляли в місцеві санаторії на оздоровлення.

Про це інформує начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, 37-річний уродженець Дніпра і його 35-річна помічниця організували в окупованому Росією місті Саки надання санаторно-курортних послуг. Крищенко каже, що підозрювані налагодили схему лікування і оздоровлення бойовиків і військовослужбовців Російської Федерації, а також придумали, як легалізувати виручку від такої діяльності в Україні.

Так, згідно з розкритою схемою, гроші їх спільники переправляли на територію України, і за допомогою конвертаційних центрів знімали готівку та легалізували шляхом проведення фіноперацій з купівлі-продажу облігацій, залучаючи страхові компанії.

Тепер за "фальсифікацію фінансових документів і звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи" підозрюваним загрожує до чотирьох років обмеження волі.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали військовослужбовця Збройних сил України, завербованого підконтрольним спецслужбам РФ так званим "міністерством державної безпеки ДНР".