"Сливал" информацию о сослуживцах и был готов устраивать диверсии: СБУ задержала военного-предателя (фото)

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, завербованного подконтрольным спецслужбам РФ так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".

Об этом сообщает в пятницу, 11 июня, пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС", - говорится в сообщении.

По данным контрразведчиков, задержанный также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.

Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось, 3 июня контразведчики СБУ задержали агента боевиков группировки "ДНР", который называл себя партнером ООН.